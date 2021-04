Mike Davis: ‘De verpleegsters zullen op de barricaden klimmen’

In het kort

De Amerikaanse publieke omroep PBS noemde Mike Davis (75) in 2009 ‘de laatste Amerikaanse socialist’. Anno 2021 wordt hij door steeds meer jongeren op handen gedragen. ‘Ik ben heel optimistisch over de nieuwe generatie. Zij hebben begrepen dat het oude systeem op de schop moet. En het zullen deze keer de verpleegsters en niet de arbeiders in de auto-industrie zijn, die op de barricaden staan.’