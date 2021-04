Vrouwen fietsen moeizaam het gat dicht

In het kort

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen verdient zondag dertien keer minder dan de mannelijke tegenhanger. Vrouwen rijden stilaan het gat dicht, maar de strijd verloopt moeizaam. Er is nog een behoorlijk lange weg af te leggen voor de gelijkschakeling van vrouwen in het wielrennen.

“We moeten ons afvragen wat we met ons beperkt budget doen”, zegt Griet Langedock, medeorganisator van Gent-Wevelgem, dat vorige zondag (28/03) de tiende editie van de vrouwenversie beleefde. “Pompen we het weinige geld in het verhogen van de prijzenpot of proberen we vrouwenwielrennen op een andere manier populair te maken? Bijvoorbeeld door rechtstreekse tv-beelden, livestreams of een mooi startpodium.”