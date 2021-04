Christophe Busch: ‘Een democratische samenleving heeft radicalisme nodig’

In het kort

Hoewel de gezondheidscrisis als een rode draad doorheen een woelig eerste jaar liep, kwamen ook heel wat andere samenlevingsvraagstukken bovendrijven voor het nieuwe Hannah Arendt Instituut. Criminoloog Christophe Busch, sinds april directeur van de instelling, buigt zich met de bril van de Duits-Joodse filosoof over de actualiteit.

“Corona heeft de context danig veranderd”, zegt Busch. “Er is een globale druk op het systeem komen te staan waardoor protest vandaag veel ontvlambaarder is. Dat hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Er ontstaat een dynamiek die tot positieve sociale veranderingen kan leiden. Maar evengoed slaat de wijzer de andere kant uit en vervallen we in desinformatie, complottheorieën en toegenomen ongelijkheid.”