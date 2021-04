Smeltende gletsjers luiden klimaatalarm

In het kort

Zelfs bij een relatief beperkte stijging van de wereldwijde temperatuur is de meerderheid van de tropische gletsjers in gevaar. Dat gletsjers smelten door klimaatopwarming heeft directe gevolgen voor miljoenen mensen die in de Andes of aan de voeten van de Himalaya wonen, maar ook hier zullen we niet gespaard blijven.

In de film Samuel in the Clouds volgen we een Boliviaanse man die een berghut openhoudt nabij de top van de Chacaltaya-berg. Ooit baatte hij er met zijn vader ‘The world’s highest elevation ski resort!’ uit. Nu heerst er vooral stilte: door de klimaatopwarming is de gletsjer waarop geskied werd gesmolten, en het gebied ligt er verlaten bij. De bergtop laat Samuel echter niet los.

Leden van Apache kunnen de documentaire Samuel in the Clouds online bekijken in Cinema Apache tussen 2 en 18 april.