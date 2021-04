Benoemen wat wel kan en elkaar inspireren

In het kort

In overheidscommunicatie rond corona wordt gefocust op de epidemiologische situatie en de beperkingen die daarmee gepaard gaan. Nochtans zijn er heel wat mogelijkheden, en gaan heel wat inspirerende activiteiten door, binnen de geldende regels. Alleen krijgen die weinig aandacht.

“Het is makkelijker om een buitengroep van tien naar vier terug te brengen dan een klimaat te creëren waarin we elkaar kunnen steunen en motiveren”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. “Maar het is absoluut nodig om aan de positieve voorbeelden aandacht aan te besteden.”