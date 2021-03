Hoopgevende vooruitzichten voor mei

In het kort

Als de projecties van de Simid-groep (Simulation Models of Infectious Diseases) van Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt bewaarheid worden, dan duiken we rond 1 mei onder de kritische drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag. Dat is momenteel nog steeds een van de twee voorwaarden die vervuld moeten zijn om de stap te zetten van ‘inperkingsfase’ van de epidemie naar ‘controlefase’.