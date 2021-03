Ex-topflik verdacht van omkoping in sterk gepolitiseerd vastgoeddossier

In het kort

Glenn Audenaert, het voormalige hoofd van de federale gerechtelijke politie, wordt verdacht van openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Dat meldt zakenkrant De Tijd.

Het openbaar ministerie wil de ex-topflik voor de correctionele rechtbank vanwege de rol die hij zou hebben gespeeld in het dossier van de verkoop en de huur van het Rijksadministratief Centrum (RAC), de plek waar de hoofdzetel van de gerechtelijke politie is gevestigd.

In het onderzoeksdossier Vrienden van het Vastgoed bracht Apache anderhalf jaar geleden een netwerk van politici, lobbyisten en vastgoedbonzen in kaart die steeds weer opduiken in grote vastgoeddossiers – zoals de verkoop en de verhuur van het RAC of de aankoop van het partijhoofdkwartier van N-VA.