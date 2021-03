Cryptomanie en geldpolitiek

In het kort

De voorbije tien jaar ontplofte de wereldwijde handel in zogenaamde ‘cryptomunten’. Als zogenaamde perfect ‘private’ geldeenheid bieden ze een ruilmiddel zonder de staat, handig voor criminelen én superrijken die hun vertrouwen in banken en de dollar verliezen. Al toont de manie rond de cryptomunten ook de illusie aan van het pure marktdenken, want de markt moet in het geheim nog altijd op de staat vertrouwen.