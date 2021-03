Juristen nemen pandemiewet onder vuur

In het kort

De jongste coronamaatregelen zijn opnieuw opgelegd met een ministerieel besluit, in afwachting van de pandemiewet. Het voorontwerp van die wet stuit op kritiek bij magistraten, juristen en wetenschappers. De Hoge Raad voor de Justitie bracht een ongunstig advies uit. “Het voorontwerp wijkt af van rechten en vrijheden die in de grondwet en internationale verdragen staan”, geeft de Hoge Raad onder meer aan.

Ook de bescherming van persoonsgegevens lokt discussie uit over de vraag of die gegevens na vijf dagen gewist moeten worden of beter langer bewaard blijven. De Hoge Raad stelt dat “de bescherming van het privéleven ook in tijden van gezondheidscrisis voluit gewaarborgd moet blijven”. Wetenschappers zien ook wel het nut van de gegevens in op de langere termijn. “Vanuit het oogpunt van privacy moeten sommige gegevens zeker en vast vernietigd worden. Anderzijds kunnen we er na de pandemie ook nog heel veel uit leren”, stelde biostatisticus Niel Hens.