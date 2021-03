Het lobbycircuit achter deregulering voor nieuwe gentechnieken

In het kort

Onderzoeksinstellingen zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en grote biotechbedrijven oefenen steeds meer druk uit op administraties en politici om de regelgeving rond de nieuwe genbewerkingstechnieken of nieuwe generatie ggo’s te versoepelen. Tientallen documenten die lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) verzamelde, tonen de technieken en strategieën die de lobbygroepen gebruiken.

Eind april wordt allicht duidelijk of de Europese Commissie het besluitvormingsproces in gang zet om te dereguleren. Het is uitkijken naar het standpunt van ons land, dat eerder al akkoord ging om een studie aan te vatten.