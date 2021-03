De verborgen schat van de keizerin

In het kort

Diep in de Westhoek liggen honderden hectaren landbouwgrond van het Koninklijk Gesticht van Mesen. In de achttiende eeuw verpachtte het Gesticht van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia de akkers en weilanden om met de opbrengsten kinderen van militairen te helpen studeren. De verborgen schat uit de Oostenrijkse tijd is niet meer wat hij ooit was, maar toch groeit de erfenis opnieuw aan. Heel wat publieke instellingen maken net de omgekeerde beweging.