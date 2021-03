Consultancybedrijven op zoek naar eigendommen van sociale huurders

In het kort

Vijf grote consultancybedrijven gaan voortaan in opdracht van Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen op zoek naar vermeende bezittingen van huurders in het buitenland. Indien zij een eigendom van iemand aantonen, komt die niet langer in aanmerking als sociale huurder.

Het kader daarvoor is raamovereenkomst met vijf adviesbureaus, waaronder twee ledenbedrijven van de multinationals BDO en Mazars, en drie Nederlandse bureaus gespecialiseerd in de ‘handhaving’ op het gebied van sociale zekerheid. Vier van de vijf bedrijven leverden voordien al gelijkaardige diensten voor de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven, blijkt uit een document uit januari van dit jaar.