De zandboeren van Vlaanderen

In het kort

Zandwinningsbedrijf SCR-Sibelco is met voorsprong de grootste private eigenaar van Vlaamse grond. De multinational uit de Kempen wordt al sinds de negentiende eeuw gecontroleerd door de adellijke familie Emsens, een van de rijkste families van België. Het bedrijf bezit in Vlaanderen bijna 2.038 ha grond, gelegen in de driehoek Mol-Dessel-Lommel en de gemeente Maasmechelen. Al is dat maar een deel van het bezit van de familie.