Versnipperd waterbeheer kan geen vuist maken tegen droogte

In het kort

Vlaanderen telt vijf waterbeheerders en dat is niet efficiënt om de uitdagingen rond water en vooral droogte aan te pakken. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet een rationalisatie en kondigde aan dat Polders en Wateringen hun belastingbevoegdheid verliezen. Is er nog plaats voor deze eeuwenoude besturen die in tijden van hongersnood en bevolkingstoename het Vlaamse land droog trokken, maar onder impuls van het decreet integraal waterbeleid, klimaatwijziging en voortschrijdend inzicht het geweer van schouder veranderden?