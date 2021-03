Burgerparlementarisme

In het kort

De Nederlandse verkiezingen bewijzen het een zoveelste keer: de linkse partijdemocratie in Europa lijkt ten dode opgeschreven. Een ongekend aantal partijen nam deel aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar VVD haalt opnieuw de meeste zetels binnen. Ondertussen groeit zowel in België als in Nederland een beweging voor een met loting geselecteerd burgerparlement. Hoe plausibel is dat alternatief?