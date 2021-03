Belg blijft verslingerd aan psychofarmaca

In het kort

In België werden vorig jaar ambulant 958.613.571 kalmeermiddelen, slaappillen, antidepressiva en antipsychotica verkocht. Dat blijkt uit gegevens van de internationale medische dataverwerker Iqvia die Apache kon inkijken. Dat komt neer op gemiddeld ruim 87 pillen per Belg.

Opvallende vaststelling: in coronajaar 2020 werden (iets) minder psychofarmaca verkocht dan in 2019, al was de daling minder uitgesproken dan de voorbije vijf jaar.

“We weten al langer dat ons land wereldwijd een van de grootste gebruikers van psychofarmaca is. Zeker wanneer het gaat over de zogenaamde benzodiazepines, het overgrote deel van de slaap- en kalmeermiddelen”, zegt huisarts en professor klinische farmacologie Thierry Christiaens (UGent).