Algoritmische campagne, Israëlische Big Brother, en Nederlandse grondadel

De algoritmes van Big Tech bepalen mee de Nederlandse kiesstrijd, tijdens de coronacrisis kreeg de Israëlische Big Brother wind in de zeilen en de Nederlandse grondadel vecht om te overleven. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn via de links gratis te lezen, tenzij aangegeven met *.

Aandacht, aandacht! Dat is kort samengevat waar het in hedendaagse politieke campagnes om draait. Campagnes die zich steeds meer online en dan vooral op socialemediaplatformen afspelen. Nederland verkiest op 17 maart een nieuwe Tweede Kamer en de strijd om de kiezer tussen politieke partijen woedt volop. De aandacht krijgen en vasthouden is daarbij een doel op zich geworden. Hoe meer aandacht in de vorm van kliks, retweets en (negatieve en positieve) commentaren, hoe meer je beloond wordt door de algoritmes van Big Tech, onderzocht De Groene Amsterdammer, samen met NOS en Pointer.

Op wat je als politieke partij de aandacht vestigt, geraakt ondergeschikt. Politieke inhoud legt het af tegen selfies.

Om toestemming te krijgen om van de ene naar de andere Palestijnse regio te gaan, maakte Israël het tijdens de pandemie voor Palestijnen verplicht om een app te gebruiken die de Israëlische veiligheidsdiensten toegang geeft tot private gegevens, schrijft MO* Magazine. Privacy in ruil voor een beetje bewegingsvrijheid. Dat Israël samenwerkt met socialemediaplatformen om Palestijnse journalisten en activisten te censureren, is al enkele jaren duidelijk. Het blijft niet bij online censuur; in verschillende gevallen komt het tot een arrestatie.

De Israëlische surveillancetechnologie is bovendien in andere landen populair. Veiligheidsdiensten van weinig democratische staten als Zuid-Soedan en Saudi-Arabië maken er gretig gebruik van.

Net als in Vlaanderen is ook het grootgrondbezit van Nederlandse edellieden vooral een restant van een rijker verleden. De voorbije decennia verloor de Nederlandse grondadel aanzienlijk veel grond. Toch staan enkele adellijke families nog steeds in de top 300 van grootgrondbezitters die De Volkskrant opmaakte. Om dat grootgrondbezit te behouden, moeten ze wel hun uiterste best doen, beschrijft de krant. Zomaar een landgoed opgeven, is uit den boze. Om toch iets van de grandeur van weleer te behouden, verkenden de edellieden de voordeligste fiscale routes, kozen ze de ideale rechtsvorm om hun bezit in onder te brengen of zochten ze naar nieuwe doelen waarvoor ze subsidies konden aanvragen, van natuurbehoud tot erfgoedbescherming.

Met de erfopvolgers en de gedachte aan een roemrijker verleden in het achterhoofd, gaan Nederlandse baronnen en graven op zoek naar een ‘verdienmodel’ om hun (groot)grondbezit te kunnen blijven financieren.

*Artikel enkel voor abonnees

Rupert Murdoch, de man (en legende) die via zijn bedrijven honderden lokale en nationale media bezit, waaronder Fox News, The Sun en The New York Post, is 90 jaar geworden. Al jaren de boeman voor velen, maar evengoed een voorbeeld voor anderen. Over zijn persoonlijkheid valt veel te zeggen, maar onderzoeker Justin Schlosberg vestigt in Tribune de aandacht op waarvoor hij symbool staat: massamedia in handen van miljardairs. Of wat Schlosberg “een structureel falen van Westerse democratieën” noemt.

Niet enkel heel wat massamedia zijn in handen van een kleine groep (super)rijken, hetzelfde kan gezegd worden van sociale media. En dat heeft gevolgen voor het democratische debat.