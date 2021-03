Hoe Natuurpunt grootgrondbezitter werd

In het kort

Natuurpunt, de grootste natuurvereniging van Vlaanderen, kocht al 18.400 hectare natuur ‘vrij’ sinds de jaren 50. “Eigendom verwerven is voor ons geen doel, maar een belangrijk middel om de natuur op lange termijn te vrijwaren”, zegt Noah Janssen, directeur Natuurbeheer bij Natuurpunt.

Het succes van Natuurpunt wijt Janssen aan de lokale vrijwilligersgroepen die overal in Vlaanderen actief zijn. “Natuurpunt is een organisatie van mensen die zich in hun eigen omgeving organiseren om rond natuur te werken. Het zijn allemaal mensen die een stukje natuur kennen en zich willen inzetten voor het herstel en/of behoud ervan.”