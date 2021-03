OCMW’s en industriëlen opvallende West-Vlaamse grootgrondbezitters

In het kort

Het hart van de Vlaamse landbouw ligt in West-Vlaanderen, maar de grootste grondeigenaars in de provincie zijn de OCMW’s, nouveaux riches en oude adel.

In de onderzoeksreeks Wie bezit Vlaanderen? bestudeert Apache het grootgrondbezit in Vlaanderen. Op basis van gelekte kadastergegevens stelden we een top 500 van grootgrondbezitters in elke provincie op. Wat opvalt in West-Vlaanderen is dat overheden en andere publieke instellingen prominent in de hoogste regionen van de lijst prijken. Enkele OCMW’s bezitten opvallend veel grond.