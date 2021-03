Motor van Janssen Pharmaceutica sputtert in laatste rechte lijn

In het kort

Met de goedkeuring van het door Janssen Pharmaceutica ontwikkelde coronavaccin beschikt ons land over een vierde middel in de strijd tegen Covid-19. Althans op papier, want moederbedrijf Johnson & Johnson kampt met bevoorradingsproblemen door een wankel productieproces. De levering van de beloofde vaccins is nog niet voor overmorgen en dreigt zo de planning van de vaccinatiestrategie verder in de war te brengen.