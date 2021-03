‘Huidig adellijk grootgrondbezit is vooral een restant van het verleden’

In het kort

Hoewel de lijst met Vlaamse grootgrondbezitters tot op vandaag blauw kleurt, verloor de adel de vorige eeuw flink wat terrein.

“Wat we nu zien, zijn vooral de restanten van het verleden. In de twintigste eeuw ging de adel meer investeren in industrie dan in terreinen”, zegt professor Paul Janssens, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Belgische adel. “De kaarten zijn de voorbije eeuw voor een groot deel gelegd. Wie heeft verkocht, kan de oude situatie moeilijk opnieuw opbouwen.”