De millennial als militant: klassenstrijd in de Amerikaanse middenklasse

In het kort

Een nieuwe stakingsgolf in de Amerikaanse samenleving plaatst de zorgen van een nieuwe arbeidersklasse weer op de agenda, maar ook de Amerikaanse middenklasse liet zich de voorbije vijf jaar van haar radicale kant zien. Een verschijnsel dat vooral op links tot verwarde en moeizame debatten leidt. Is er vandaag nog een revolutionaire rol weggelegd voor hoogopgeleide professionals, of zijn de vrije beroepen en gesalarieerde kenniswerkers intrinsiek onbetrouwbaar?