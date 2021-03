Ook industriëlen en investeerders lusten landbouwgrond

In het kort

Het is dan wel de adel die het private grondbezit in Vlaanderen domineert, maar ook industriëlen investeren (steeds meer) in akkers en weilanden. Het gaat daarbij niet alleen om investeerders die linken of affiniteit hebben met de agrovoedingsindustrie. ‘Deze dynamiek is te weinig gekend en roept vragen op’, klinkt het bij wetenschappers.