Nog lang geen genderevenwicht aan top van bedrijfswereld

In het kort

Aan de top van de bedrijfswereld is nog lang geen genderevenwicht in zicht. Vrouwen moeten blijvend vechten voor topfuncties in het management en vooral de bestuursraden. Twee nieuwe studies geven uiteenlopende tendensen aan: opgelegde quota doen voorzichtig hun werk, maar voor een duurzame verandering is het nog veel te vroeg.