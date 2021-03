‘Hoog tijd om extreemrechts opnieuw te abnormaliseren’

In het kort

Extreemrechts is onmiskenbaar wereldwijd electoraal in opmars. Daarenboven nemen geweld en aanslagen vanuit die hoek hand over hand toe. Extreemrechts is vandaag mainstream geworden en wint aan legitimiteit en politieke invloed. In hun boek maken historicus Vincent Scheltiens (UAntwerpen) en regionale ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt een klare analyse en reiken ze vinnige voorstellen aan ter bestrijding.

“De term fascisme wordt vandaag overal te pas en te onpas gebruikt. Het grote gevaar vandaag is niet zozeer de machtsgreep van een fascistische partij, maar wel de electorale groei van extreemrechts en de normalisering ervan in politiek en media.”