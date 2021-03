‘Digitaal vaccinatiepaspoort is verdoken vaccinatieplicht’

In het kort

De Europese regeringsleiders zijn het eens over de invoering van een digitaal vaccinatiepaspoort. Dat moet vrij reizen binnen de Europese Unie weer mogelijk maken. De lidstaten mogen er zelf andere voorrechten aan koppelen, zoals een ticket voor een festival. Volgens specialisten houdt het vaccinatiebewijs risico’s van discriminatie in en vormt het een inbreuk op de medische privacy. ‘Het paspoort is een verdoken vaccinatieplicht.’