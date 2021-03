Uitvoering van Vlaamse fietsinvesteringen hinkt achterop

In het kort

De Vlaamse Regering wil meer inzetten op investeringen in fietsinfrastructuur en trekt daar grote bedragen voor uit. Al is er wel nog een verschil tussen plannen maken en ze (tijdig) uitvoeren.

Van het in 2017 gelanceerde fietsinvesteringsplan van voormalig mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) is vandaag slechts een vierde uitgevoerd, zo blijkt uit cijfers van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Nog eens 11% van de werken is in uitvoering, terwijl een vijfde van de werken uitgesteld of volledig stopgezet werd. Iets meer dan 40% van de werken is nog in voorbereiding, wat wil zeggen dat daarvoor studies lopen of dat er onteigeningen plaatsvinden.