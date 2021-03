‘Ooit droomde ik ervan om politieagent te worden’: geweld door en tegen politie in Brussel

In het kort

Sinds het antiterreurbeleid in Brussel van kracht ging, staan de zenuwen bij jongeren en politie strak gespannen. In combinatie met de blijf-in-uw-kot-maatregelen worden de spanningen tussen politie en burgers steeds groter. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open Vld) wil strenger optreden en roept op tot een ‘lik-op-stukbeleid en nultolerantie’. Is een hardhandig repressief beleid het juiste antwoord?