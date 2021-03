‘BDW’ toont kleine kantjes van Bart De Wever, maar blijft kritiekloos

In het kort

De omstreden documentaire BDW die uitgezonden werd op Eén is een zorgvuldig geregisseerde hagiografie van Bart De Wever. Dat kan niet verhinderen dat de populairste Vlaamse politicus van het decennium overkomt als een vermoeide krijger die zich zorgen maakt over zijn nalatenschap en zijn eigen falen minimaliseert. Voor de VRT is deze documentaire niet voor herhaling vatbaar.