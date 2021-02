Klimaathypocrisie, tegen massatoerisme, en Nederlandse armoede

Groene voortrekkers vertellen een onvolledig verhaal, verticale boerderijen lossen hun beloften niet in en armoede toont hoe ziek onze maatschappij is. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn via de links gratis te lezen, tenzij aangegeven met *.

Ambitieuze uitstootdoelen, innovatieve klimaatneutrale projecten en een voortrekkersrol op het internationale toneel. Het zijn kenmerken die in meerdere of mindere mate van toepassing zijn op Noorwegen, Groot-Brittannië en Canada, landen die zichzelf in de markt zetten als duurzame voortrekkers in de strijd tegen klimaatopwarming. Dat is echter niet de volledige waarheid, merkt CNN op. Aangezien de nationale uitstoot van broeikasgassen enkel geteld wordt binnen de landsgrenzen, wordt de uitstoot van de door die landen geëxporteerde fossiele brandstoffen niet meegeteld. Voor Noorwegen bijvoorbeeld, was in 2017 het verschil tussen de ‘binnenlandse’ en ‘buitenlandse’ uitstoot van broeikasgassen uit Noorse olie en gas spectaculair: 53 miljoen ton vs. 470 miljoen ton.

Uiteraard zijn deze drie landen niet de enige die fossiele brandstoffen produceren en exporteren. Dat ze zich sterk profileren als lichtende groene voorbeelden, maakt die profilering enkel wat zuur.

In de strijd tegen de klimaatcrisis speelt landbouw een cruciale rol. Om de wereld te voeden op een manier die klimaatneutraal is, met een minimale nood aan grond, wordt ook in de richting gekeken van verticale boerderijen. Een verticale boerderij is een soort voedselfabriek waarin het hele jaar door gewassen geteeld kunnen worden met dank aan onder meer speciale LED-verlichting. Lowtech Magazine wijst op de keerzijde van de medaille: de energiekosten zijn torenhoog en de ruimte die de boerderij bespaart, wordt ruimschoots gecompenseerd door de ruimte die nodig is voor zonnepanelen. En dan is er nog plaats nodig voor de opslag van energie.

Een vraagstuk dat niet in een-twee-drie opgelost kan worden.

De toeslagenaffaire betekende het einde van de regering-Mark Rutte, en dat enkele weken voor de Nederlanders een nieuwe Tweede Kamer kiezen. Een overheid die internationaal bekendstaat als zeer mild voor bedrijven – Nederland staat bekend als belastingparadijs – bleek keihard voor haar burgers: duizenden Nederlanders werden onterecht verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag.

Het grote contrast dat we in Nederland zien tussen de boven- en onderklasse, was de focus van een onderzoek van Follow The Money. In een uitgebreide reeks bekijken de journalisten wat het betekent om arm te zijn in een welvarend land, hoe de overheid de armoede (al dan niet) aanpakt en welke politieke keuzes gemaakt worden, zoals in de affaire met de toeslagen.

“Armoede laat in feite zien hoe ziek onze maatschappij is.” De patiënt is niet terminaal, maar een behandeling blijkt nodig.

In Europa blijken enkele landen bereid om ver te gaan om het (zomer)toerisme terug zoals vroeger te laten verlopen. De EU overweegt daarom om een soort vaccinatiecertificaat in te voeren, waardoor bijvoorbeeld Kroatische stranden opnieuw en coronaveilig honderdduizenden toeristen kunnen ontvangen. De voorbije weken bleken ook al heel veel Belgen niet zonder jaarlijkse wintersportvakantie te kunnen. Onderzoeker Vijay Kolinjivadi van de UAntwerpen pleit bij Al Jazeera om een einde te maken aan het extractieve en destructieve massatoerisme zoals we dat voor de coronacrisis kenden.

Lokale gemeenschappen, maar ook unieke landschappen, natuurgebieden en cultuurhistorische sites van onschatbare waarde komen door het ongebreidelde massatoerisme in gevaar.

Niemand was echt verrast toen zittend president Yoweri Museveni eind januari de verkiezingsoverwinning claimde. De zesde verkiezingsoverwinning voor de man die sinds 1986 over Oeganda heerst was zwaarbevochten. Museveni moest er zijn populaire jonge tegenkandidaat Bobi Wine, popzanger/activist, meermaals voor arresteren, alsook diens campagneteam opsluiten en intimideren. Verschillende aanhangers van Wine werden bovendien neergeschoten door militairen of neergemaaid door legervoertuigen. De omvang van Museveni’s verkiezingsmanipulatie en misdaden wordt steeds duidelijker, schrijft The New York Review of Books.

Museveni’s regime was bloedig van bij de start, hoewel nog steeds vaak het tegendeel wordt beweerd.

*Niet alle artikels van The New York Review of Books zijn gratis te lezen.