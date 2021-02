Pleidooi voor de essentiële economie

In het kort

De overheid moet dringend investeren in de essentiële economie om de broodnodige sociaal-ecologische transitie te volbrengen. Onderzoeker Sarah De Boeck betoogt dat een lokaal verankerde economie, die werk voorziet voor kortgeschoolden, de beste garantie biedt om sociale ongelijkheid en ecologische roofbouw aan te pakken.

De grondpositie van lokale besturen is daarbij cruciaal, stelt De Boeck. “Beschikbare en betaalbare ruimte wordt de komende decennia in steden dé prioritaire inzet van degelijk stedelijk beleid”, schrijft ze. “Zeker in steden die een bevolkingsgroei kennen en waar grondschaarste opkomt, ontstaat er een enorme competitie tussen functies.”