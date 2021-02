Pfizer pushte Latijns-Amerikaanse staten tot gok met staatseigendommen voor vaccindeal

In het kort

Pfizer wordt ervan beschuldigd dat ze Latijns-Amerikaanse regeringen hebben geïntimideerd tijdens onderhandmelingen over het Covidvaccin, en dat ze bepaalde landen hebben gevraagd om staatsgoederen, zoals ambassadegebouwen en militaire basissen, in onderpand te geven als garantie tegen mogelijke toekomstige rechtszaken. Dat brengt The Bureau of Investigative Journalism aan het licht.