In de schaduw van Port Brexit

In het kort

Sinds de Brexit is de haven van Zeebrugge meer dan ooit het economische paradepaardje van Vlaanderen om handel te drijven met Groot-Brittannië. De fusie met de haven van Antwerpen vergroot het internationale belang nog meer. De keerzijde van de uitbreiding is dat wonen meer en meer moet wijken voor de haven. Bovendien splijt de aanwezigheid van talloze zogenoemde transmigranten de lokale samenleving in twee. ‘Vroeg of laat gebeurt er hier iets heel ergs. Dan zal iedereen schrikken.’