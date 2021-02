Vaccinatiecentrum zonder werk

Het Leuvense vaccinatiecentrum in de immense Brabanthal zit zonder werk. De eerste lading van 400 vaccins van AstraZeneca werd in twee korte werkdagen toegediend aan zorgverleners. Komende zondagavond weet het centrum waar het volgende week aan toe is. ‘We zullen pas zeker zijn als de vaccins in de frigo zitten.’

Het vaccinatiecentrum voor Leuven en de deelgemeenten Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal is ondergebracht in de Brabanthal. De evenementenhal langs de Brabantlaan beslaat bijna 6.000 vierkante meter aan ruimtes. De grote hal neemt 4.200 vierkante meter in beslag en biedt bij concerten, beurzen en exposities plaats aan 5.200 mensen.

Het centrum heeft vorige vrijdag (19/02) voorzichtig de deuren geopend. Het is ingericht door de stad en de eerstelijnszone Leuven, in samenwerking met deskundigen uit de gezondheidszorg en de eventsector. Apache ging een kijkje nemen.

Experts van het universitaire ziekenhuis UZ Leuven en het regionale Heilig Hartziekenhuis en apothekers en huisartsen van de eerstelijnszorg hebben de hele vaccinatiestroom uitgetekend, van het onthaal tot de wachtruimte. De Vlaamse blauwdruk met vaccinatielijnen is verfijnd naar een kabinettensysteem.

Met 28 kabinetten wordt een capaciteit van twaalf tot zestien vaccinatielijnen bereikt. Die moeten 4.600 inentingen per dag mogelijk maken. Bij onverwachte problemen kunnen enkele reservekabinetten ingezet worden. Zo zou de wachttijd altijd beperkt moeten blijven. De passage voor medisch personeel en bezoekers verloopt gescheiden.

Centralisatie in kabinet

Bij het betreden van de Brabanthal wacht een temperatuurcheck aan een scanner. Van de check-in aan een van de veertien balies, waar de bezoeker plaatsneemt in de wachtzone, gaat het naar het kabinet. Daar worden eerst medische vragen voorgelegd om na te gaan of het vaccin toegediend mag worden.

De volledige doorlooptijd moet onder het halfuur blijven, zowel voor ouderen als voor jongeren die doorgaans wat sneller weer buiten staan

“In het kabinet vinden zowel het medische voorgesprek als de inenting en de registratie plaats”, zegt Bart Tirez, voorzitter van de eerstelijnszone Leuven. “Mensen moeten zich daardoor minder verplaatsen binnen het vaccinatiecentrum en we kunnen het medische personeel efficiënter inzetten.”

Na de vaccinatie neemt de bezoeker een kwartiertje plaats in een andere wachtruimte. Stewards zorgen voor bijstand bij eventuele bijwerkingen. De volledige doorlooptijd moet onder het halfuur blijven, zowel voor ouderen als voor jongeren die doorgaans wat sneller weer buiten staan.

Veertig flesjes

De immense Brabanthal biedt een wat troosteloze indruk. Met de beperkte levering van coronavaccins zit de activiteit onder zeeniveau en dat zal zo nog een tijdje blijven. De eerste lading kwam op maandag 15 februari aan in Leuven en bestond uit welgeteld veertig flesjes AstraZeneca. Die werd verdeeld over twee weken, met telkens één vaccinatiedag. De overheid vraagt uitdrukkelijk om een spreiding op weekbasis.

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a): ‘De beperkte levering van vaccins geeft ons de kans om alles goed in orde te brengen tegen het moment dat we een versnelling hoger kunnen schakelen’

Bij AstraZeneca ligt het aantal doseringen per flacon op tien stuks. Dat is vergelijkbaar met Moderna, dat op korte termijn naar vijftien eenheden wil. Bij Pfizer is het aantal dosissen onlangs verhoogd van vijf naar zes per flesje. “Tien is de norm bij AstraZeneca. Ongelukjes zijn snel gebeurd. Daarom halen wij een extra elfde dosis uit elk flesje. Onze beste mensen gaan soms zelfs tot twaalf, maar daar rekenen we niet op”, stelt Tirez.

In Leuven werden vrijdag (19/02) en dinsdag (23/02) telkens de eerste 200 inentingen toegediend. Na twee dagen was de voorraad van 400 vaccins daarmee opgebruikt.

De beperkte levering heeft slechts één voordeel. “Het geeft ons de kans om alles goed in orde te brengen tegen het moment dat we een versnelling hoger kunnen schakelen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Het centrum is zo uitgetekend dat we snel de capaciteit kunnen aanpassen aan het ritme van de leveringen. Als we meer vaccins krijgen, zetten we meer kabinetten in en verruimen we de openingsuren.”

Gekleurde verlichting

Voor de opbouw en de inrichting van het vaccinatiecentrum deed de stad Leuven een beroep op een eventbureau. Gekleurde verlichting dient niet alleen als signalisatie, maar zou ook een sfeervol effect moeten creëren.

Het Leuvense stadsbestuur ging in zee met een hele reeks partners. Tot dusver hebben zich 500 vrijwilligers gemeld

“Het is belangrijk dat we een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad halen”, zegt Ridouani. “Dit moet een positieve ervaring worden, zodat mensen niet aarzelen om opnieuw langs te komen voor de tweede inenting. Het kan ook helpen om twijfelende mensen over de streep te trekken.” Voor alle drie goedgekeurde vaccins (Pfizer/Moderna/AstraZeneca) is enkele weken later een tweede prik nodig.

De eerstelijnszone coördineert de inzet van het medische personeel. Die cel bevat een vertegenwoordiging van de gezondheidszorg, de welzijnssector, lokale besturen en van personen met een zorg- en ondersteuningsnood.

“Het medische luik van de logistieke keten ligt in handen van apothekers en farmaceutische experts”, stelt Tirez. “Al het materiaal wordt rechtstreeks aangeleverd door de Vlaamse overheid. Dat gaat van naalden tot spuitjes.”

Voor de bemanning van het centrum zijn de komende maanden veel medewerkers nodig. Het Leuvense stadsbestuur ging in zee met een hele reeks partners. Tot dusver hebben zich 500 vrijwilligers gemeld.

Net zoals eerder in de coronacrisis bij het schakelzorgcentrum en de wachtposten van huisartsen zet de stad eigen medewerkers in. Zij ontfermen zich onder meer over minder mobiele mensen. Enkele extra grote kabinetten hebben een bredere ingang voor gebruikers van een elektrische rolstoel. Chauffeurs en mensen in afwachting van het openbaar vervoer kunnen terecht in een speciale wachtruimte.



Eerste prik

De eerste vaccinaties waren bestemd voor Leuvense medewerkers van de eerstelijnszorg. Die zorgverleners werden in de planning van de federale overheid als eerstvolgende groep aangeduid, na de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. De groep bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen (loontrekkenden en zelfstandigen), verzorgenden, tandartsen en tandartsassistenten.

Het allereerste prikje ging in de arm van Karolien De Ceulaer (38), huisarts in Wilsele. Het werd toegediend door Olivier Van Damme (39), huisarts in Leuven en medisch coördinator van het vaccinatiecentrum. “Ik heb Covid-19 al doorgemaakt. Dus voelde ik me al deels beschermd”, zei De Ceulaer tijdens haar wachttijd na de inenting. “Toch is dit een mentale opkikker.”

De ervaring van de Brabanthal wil De Ceulaer de volgende weken en maanden delen met haar patiënten. Niet echt proactief, maar wel als ze erom vragen. Vragen krijgt ze nu al in overvloed. “Vooral van risicopatiënten.”

“De meeste van mijn cliënten staan positief tegenover een vaccinatie. Toch vragen ze om informatie. Ze zijn vooral ongerust over de productie van de vaccins. Die techniek zit al jaren in de pijplijn en vindt ook toepassing bij kankerbehandeling.”

Wachten op centen

Het vaccinatiecentrum in de Brabanthal blijft open tot oktober. Het minimale streefdoel is een vaccinatiegraad van 70%. Groot-Leuven telt 102.000 inwoners (cijfer van maart vorig jaar). “Op een bevolking van 100.000 inwoners moeten we dus iets meer dan 70.000 mensen proberen te vaccineren”, zegt Tirez. “Voor een minderheid van die groep worden ook mobiele teams ingezet.”

Burgemeester Ridouani: ‘Vlaanderen draagt de grootste kost, met subsidies voor de inrichting en het personeel, en de stad springt bij voor eigen personeel en communicatiecampagnes’

De Vlaamse Overheid staat in voor de financiering. De eerste subsidieschijf is berekend op een vaccinatiegraad van 70% en bedraagt 1.577.509,83 euro. Leuven heeft recht op een voorschot van 394.377,46 euro. Daarvan heeft het al 250.000 euro ontvangen. Het centrum heeft dus nog 144.377,46 euro te goed. Een tweede en derde indicatief voorschot bedraagt respectievelijk 473.252,95 en 709.879,42 euro. De subsidie bij 100% vaccinatiegraad is 1.889.872,56 euro.

Ook het stadsbestuur zal een deel van de kosten (moeten) dragen. Ridouani kan daar in dit stadium nog geen bedrag op plakken. De budgettaire gevolgen voor de stadskas zijn zorgen voor later. “Voor mij is dat niet prioritair”, zegt de burgemeester.

“Vlaanderen draagt de grootste kost, met subsidies voor de inrichting en het personeel. Op dit moment is al 600.000 euro aan subsidies toegekend. De stad springt bij voor eigen personeel en communicatiecampagnes die we zelf opzetten. Als we het vaccinatiecentrum twee maanden eerder dan gepland kunnen sluiten, moeten we minder diep in onze portemonnee tasten. De focus ligt nu daar op.”

Bij de opening sprak Ridouani van “een nieuwe mijlpaal” in de strijd tegen het coronavirus. “Hiermee krijgen we allemaal opnieuw perspectief. De indruk leeft dat de molens van de vaccinatiecampagne wat traag draaien. Maar ze draaien wel en dat brengt ons dichter bij de vrijheid.”

Grote onzekerheid

De deuren van de Brabanthal zijn alweer dicht, tot minstens volgende week. Wachten op de volgende levering is de enige optie. Voor de week van 1 maart is een lading van 400 vaccins beloofd, opnieuw van AstraZeneca. “We gaan uit van het slechtst mogelijke scenario”, zegt Tirez. “Eerst zondagavond weten we met zekerheid dat we vaccins zullen hebben.”

“Voorlopig hebben we woensdag en vrijdag ingeplant voor nieuwe inentingen. Maar we weten niet wanneer de vaccins effectief toekomen. Daarom wachten we met de volgende uitnodigingen. We willen niet meemaken wat de ziekenhuizen overkwam. Daar werd iedereen opgetrommeld, om op de dag zelf vast te stellen dat de vaccins niet geleverd waren.”

“Door de huidige speling is de onzekerheid heel groot. Daarom opteren wij voor voorzichtige en vooral zorgvuldige communicatie. We zullen pas zeker zijn als de vaccins in de frigo zitten.”

Foutieve lijsten

Om zeker te zijn van de nodige opkomst heeft de eerstelijnszone Leuven zelf de lijsten van zorg- en hulpverleners opgesteld. Dat gebeurde in samenwerking met huisartsenkring Khobra en andere partnerorganisaties. De volgende weken worden die gebruikt als reservelijsten.

Bart Tirez (eerstelijnszone Leuven): ‘Door een gebrek aan vaccins van Pfizer kunnen we in de Brabanthal de groep van artsen en verpleegkundigen maar beperkt inenten’

Niet toevallig werd het eigen gezondheids- en welzijnsnetwerk aangesproken. “We hebben manueel geschakeld omdat de overheid niet klaar was met een aantal zaken”, zegt Tirez. “De lijst met uitnodigingen was niet correct. Die bevatte te veel fouten. We hebben heel veel moeite gedaan om de juiste mensen en zorgprofessionals ter plaatse te krijgen.”

Binnen de eerstelijnszone wordt reikhalzend uitgekeken naar vaccins van Pfizer. Niet omdat die beter zouden zijn, wél omdat AstraZeneca nog niet mag toegediend worden aan mensen ouder dan 55 jaar. “Veel verpleegkundigen van de thuiszorg uit de prioritaire groepen zijn vandaag nog niet gevaccineerd, tenzij met restdosissen uit de woonzorgcentra”, stelt Tirez.

De voorzitter van de eerstelijnszone is regiodirecteur bij Familiehulp. “Bij ons is nog geen enkele verzorgende ouder dan 55 jaar gevaccineerd. Door een gebrek aan vaccins van Pfizer kunnen we in de Brabanthal de groep van artsen en verpleegkundigen maar beperkt inenten. Hun collega’s ouder dan 55 behoren nochtans ook tot de prioritaire doelgroep. Als straks de risicogroepen aan de beurt komen, dreigt hetzelfde probleem.”

Uitgelichte afbeelding: © Stad Leuven