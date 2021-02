Ontwaken uit neoliberale nachtmerries

Met een boek ergens tussen pamflet en traktaat stelt de Nederlandse opiniemaker en financieel geograaf Ewald Engelen het strafblad op van dertig jaar neoliberalisme, zowel in zijn thuisland als in het buitenland. Het resultaat is een vurige aanklacht die moeiteloos academische en algemene analyses combineert. Al laat Engelen evengoed intimiderende vragen onbeantwoord, zoals: wat geldt vandaag nog als effectieve anti-neoliberale politiek?

Wie heeft nog nooit van Ewald Engelen gehoord? Zelfs in Vlaanderen maakt de Amsterdamse opiniemaker en financieel geograaf de laatste jaren stevig school, met boekbesprekingen, interviews, en gastbijdragen in alle uiteinden van het Belgische perslandschap. “Financieel geograaf Ewald Engelen over hoe corona de rijken nog rijker maakt” kopte De Morgen onlangs nog. Zijn boek kreeg onlangs een recensie in De Standaard en hijzelf een verschijning in praatprogramma’s.

Die reputatie is maar een schaduw van Engelens roem bij de noorderburen. Met zijn columns voor De Groene Amsterdammer en lidmaatschap van de Partij voor de Dieren frequenteert Engelen debatten over de meest uiteenlopende thema’s, van bankhervormingen over identiteitspolitiek tot lockdowns.

Engelen is politiek ook notoir ongrijpbaar: zowel wappies uit de randstad als intellectuelen in de Amsterdamse grachtengordel lezen hem. Hij wordt in academische bladen én op de fora van Geen Stijl geciteerd. Daarmee lijkt hij op een bijna uitgestorven diersoort, vooral in dit ontzuilde tijdperk: de publieke intellectueel die sappig en vlot schrijft, zonder politiek-correcte filter – en mét partijkaart.

Bitter weinig verzet

Engelens jongste worp, Ontwaak! – met bijbehorend uitroepteken – biedt een mooie catalogus van die deugden. Het boekje is kort, net meer de 200 pagina’s, en komt in het beeldige folio dat uitgeverij Athenaeum altijd biedt. De ondertitel is kort: Kom uit uw neoliberale sluimer.

Ewald Engelen lijkt op een bijna uitgestorven diersoort: een publieke intellectueel die sappig en vlot schrijft, zonder politiek-correcte filter – en mét partijkaart

“Hoe komt het dat het ongenoegen onder niet-hoogopgeleiden kiezers maar mondjesmaat in de stemuitslagen is terug te vinden?” is Engelens openingsvraag. De diagnose is grimmig: in plaats van een rode revolte bezorgden twaalf jaar bezuinigingen en loondrukkingen eerder een zoveelste overwinning voor de VVD of het Forum voor Democratie. “Ondanks belastingaffaires”, “ondanks belastingverlagingen”, “ondanks afgenomen sociaaleconomische mobiliteit” blijft de kiezer voor dezelfde neoliberale partijen stemmen.

Engelen loopt daarmee tegen een vraagstuk aan dat sociale historici al enkele jaren bezighoudt. Namelijk: waarom hebben dertig jaar vermarkting en afbouw van de publieke sector in Nederland zo bitter weinig verzet opgeleverd? Engelen citeert in zijn boek wel statistieken die een duidelijke stijging in het aantal protestacties en marsen aantoont begin jaren 2010. Ook de laatste maanden vonden in Nederland verscheidene burgeracties plaats, van protest tegen politiegeweld tot vakbondsbetogingen.

Toch bleven veel van die acties perifeer. Sterker nog: dertig jaar afbraakpolitiek voedt in Nederland vandaag eerder een bloeiende samenzweringsindustrie die dag in dag uit kranten en televisiekanalen teistert. Vorige week werden in Nederland nog enkele kindergraven onteerd door een groep online activisten. Die brigade aan bijgelovigen was ervan overtuigd dat de kinderen in kwestie door een satanische genootschap dicht bij de regering omgebracht waren. Dergelijke mensen lijden misschien onder een dalende arbeidsinkomensquote – maar dat lijden drukken ze niet bewust uit.

Dertig jaar afbraakpolitiek voedt in Nederland vandaag eerder een bloeiende samenzweringsindustrie die dag in dag uit kranten en televisiekanalen teistert

Engelen toont duidelijk aan hoe al deze symptomen keurig het neoliberale draaiboek volgden. Eén zaak is daar nogmaals duidelijk: het neoliberalisme had ook nimmer hekel aan de staat. Eerder wilde het de interventionistische welvaartsstaat die het van een naoorlogse generatie erfde inzetten om markten “groter, dieper en breder en meer liquide te maken”. En wanneer markten falen “ligt het nooit aan te veel markt”, nee, “nieuwe, diepere, uitgebreidere markten zijn het antwoord.” Engelen probeert met die aanklacht niet alleen te ontmaskeren, maar ook aan te tonen “wie er baat heeft bij het maken van het masker.”

Namelijk: “het financieel-fiscale cluster van banken, advocatenkantoren, fiscalisten en trustbedrijven, in nauwe samenspraak met de ministeries van Algemene Zaken, Economische Zaken en Financien” – allemaal bevolkt door hoogopgeleiden die de laatste dertig jaar steeds sterker alle regeringsposten monopoliseren, in tegenstelling tot het midden van de twintigste eeuw. Die bouwden samen Nederland uit tot een belastingparadijs en verplichte de Europese Unie tot roofbeleid in het Zuiden.

Ook in Nederland hielden ze stevig huis. In de jaren 2000 luidde een neoliberaal blok van PVDA tot VVD de “vercommercialisering van de gezondheidszorg, de ‘vermarkting’ van het hoger onderwijs en de privatisering van de energiesector” in. Ondertussen blijven de Nederlandse lonen dalen en is inflatie enkel zichtbaar in de huizenprijzen.

‘Vals bewustzijn’

Waar blijft het verzet dan? Ontwaak! biedt twee brede verklaringen voor het uitblijvende anti-neoliberalisme – de ene meer subjectief, de ander meer objectief. Voor het eerste duidt Engelen op de toenemende inclusie van vele Nederlandse burgers in het neoliberale kluwen. Valuta en vastgoedkapitaal zijn de laatste dertig jaar steeds lucratiever geworden. Dat nodigt niet bepaald uit tot klassenstrijd, maar eerder tot een hoop op democratisch rentenieren. Eenmaal mensen onroerend goed in de handen krijgen slaan ze onversaagd aan het speculeren. ‘Vals bewustzijn’ is de conclusie van Engelen.

Zowel links als rechts is het ontleerd om nog in sociale termen over bepaalde problemen te spreken

De crisis van 2008 zou een einde moeten gesteld hebben aan die valutakoorts. In de plaats haalden centrale banken hun bazooka’s boven en joegen golf na golf aan liquiditeit door het Nederlandse bankwezen. De rentevoet bleef zodoende laag en mensen konden blijven lenen terwijl de eigenlijke toevoer aan huizen kromp. De kleine speculant uit de polders speculeerde lustig verder, bijgestaan door het arsenaal van de grootbanken.

De gevolgen lieten zich niet bepaald tonen in duurzame investeringen. Durfkapitalisten pompen miljarden krediet in een bloeiende diensteneconomie aan cafés, koffiebars en eettenten. Niet voor niets zijn het allemaal sectoren waar de winstmarges flinterdun kunnen zijn en waarin de arbeidsstandaarden losjes gelden. Ondertussen steekt de regering zelf vooral zijn geld in jobcreatie voor hooggeschoolden in de techsector.

Die ‘kenniseconomie’ (Engelen laat geen kans liggen om ze te ridiculiseren) kent natuurlijk zijn slachtoffers – van overgebleven industriëlen, over middenstanders tot millennials die torenhoge studieschulden meetorsen. Deze tegenstelling wordt voor Engelen met een kluwen aan non-kwesties bepleisterd: ‘identiteitspolitiek’, een thema dat hij al hekelde in zijn vorige Het is klasse, suffie, niet identiteit! (ook met uitroepteken).

‘Identiteitspolitiek’ gaat voor Engelen echter over meer dan genderneutrale toiletten of keuvelen in praatprogramma’s. Hij detecteert eerder een groeiende symmetrie ter weerszijde van het politieke kompas als het over die ‘culturalisering’ gaat: zowel links als rechts is het gewoonweg ontleerd om nog in sociale termen over bepaalde problemen te spreken. Terwijl Femke Halsema het heeft over genderdiversiteit bij de brandweer, bazelt Thierry Baudet over de ondergang van het boreale Avondland.

Nulsomdenken

Het neoliberale tijdperk schafte niet alleen duurzame groei af, volgens Engelen. Het herconfigureert ook de politiek. Dalende groei zorgt voor een krimpende taart waardoor alle politiek nulsom wordt, en iedereen graait naar het laatste stukje. Subjectief leren burgers dan ook anders over politiek denken: in plaats van een arena voor collectieve projecten wordt het een ratrace om afkalvende middelen of een competitief slachtofferschap, waarin persoonlijke kwetsbaarheid of historische schuld bepaalde rechten verleent.

Terwijl de Nederlandse staat niet meer deelneemt aan het economische spel, blijft alleen nog maar migratiecontrole over als arbeidsbeleid

Vooral de partijdemocratie lijdt voor Engelen onder die groeiloze economie. Belangenpolitiek veronderstelt immers surplus om te verdelen, niet alleen het vormen van een kartel om de rest van de samenleving te pluimen. Hoe minder de economie oplevert, hoe meer politici hun beleidskeuzes aan technocraten delegeren. Het resultaat is net dat: “gedachteloos besturen.”

Een mooi staaltje van die nulsompolitiek vinden we ook op de Nederlandse huurmarkt – ondertussen een voorbode voor veel Europese hoofdsteden. Een kleine groep speculanten houdt daar al enkele jaren de toevoer aan nieuwe huizen in bedwang en drijft de prijzen van vastgoed op. Met goedkope hypotheken blijven ze nieuwe woningen aankopen die hun portfolio uitbreiden.

Culturalisering

Ondertussen zet het nulsomdenken ook het migratiedebat onder hoogspanning. In een economie die weigert te groeien, is elke immigrant die erbij komt een mogelijke last op de staatsschuld. Ze zijn ook concurrenten op huur- en arbeidsmarkt. Dergelijke druk roept vragen tot interventie op vanwege een ‘inheemse’ arbeidersklasse, die zich ook op vlak van opleidingsniveau benadeeld voelt en het moet afleggen tegen de ‘diplomademocratie.’

De gevolgen zijn voorspelbaar. Terwijl de Nederlandse staat niet meer deelneemt aan het economische spel, blijft alleen nog maar migratiecontrole over als arbeidsbeleid. Dat terwijl alle indicatoren net wijzen op de groeiende opgang van minderheden in de Nederlandse samenleving, van onderwijs tot professionele beroepen (zoals Engelen terecht aangeeft). ‘De allochtoon’ stelt het steeds beter en lijkt steeds sterker op zijn buren – wat de Baudets van deze wereld ook mogen verkondigen. Maar ondertussen blijft de ongelijkheid in Nederland wel mooi groeien.

Burgers die steeds maar van de ene naar de andere tijdelijke aanstelling surfen, bouwen op de werkvloer geen duurzame relaties op

De afbraak van de oudere instituten die vroeger aan integratie deden – kerken, vakbonden, wijkassociaties – werkt een verdere vervreemding alleen maar verder in de hand. Voor Geert Wilders is het immers allemaal glashelder. De staatsschuld, de lage lonen en het gebrek aan sociale woningen laten zich allemaal verklaren aan de hand van het islamvraagstuk. Moslims werken niet hard genoeg, en souperen dus de sociale woningen, uitkeringen en de jobs op. Doe de grenzen dicht, smijt de ‘Marokkanen’ buiten, en Nederland wordt weer het naoorlogs paradijs dat het ooit was.

Engelen geeft genoeg argumenten voor hoe dergelijke ‘culturalisering’ zowel op links als op rechts daadwerkelijke politiek onmogelijk maakt. Maar ‘culturaliseren’ en ‘desolidariseren’ gaan ook hand in hand. Eerder lijkt de huidige postindustriële economie vormen van politieke actie die in de twintigste eeuw herverdeling aandreven en groeipolitiek aandreven steeds moeilijker te maken.

Engelen geeft herhaaldelijk aan dat Nederland een van de meest flexibele arbeidsmarkten in Europa heeft. Die flexibiliteit zorgt bij vele pseudo-zelfstandigen ook een hang naar de markt: de VVD voorziet mogelijkheden voor de flexwerker naast het vaste contract en belooft toegang tot krediet. Al sinds jaren tellen de Nederlandse liberalen trouwe flexwerkers in hun kamp.

Die flexibiliteit heeft ook politieke gevolgen. Burgers die steeds maar van de ene naar de andere tijdelijke aanstelling surfen, bouwen op de werkvloer geen duurzame relaties op. Collega’s zijn geen ware medewerkers meer: alleen de familie en het internet bieden nog betrouwbare sociale sferen. Die twee sociale polen bevorderen de meest concrete ofwel de meest abstracte solidariteit: families als verzekeringsfondsen en het internet als een volledig vrijwillige vereniging. In dat eerste zit je permanent vast, uit het tweede kan je geruisloos tappen. Op dergelijke basis is het lastig sociale politiek voeren.

Neoliberale wegenkaart

Maar heeft dit alles zoveel met ‘neoliberalisme’ te maken? Of is dit gewoon kapitalisme oude snit? Een tweede probleem in Ontwaak! betreft dan een oudere kwestie in de sociale wetenschappen: monocausaliteit.

Engelen verhaalt mooi hoe het neoliberale gedachtengoed bescheiden begin kent in denktanks, leesgroepen, en beleidscenakels. Die werden altijd genereus gesteund vanuit zakenkringen en vonden hun weg naar kamers van koophandel en internationale handelsorganisaties. Toen in de jaren 70 de Europese economie begon te krimpen en het kapitaal een ontsnappingsroute zocht uit de welvaartsstaat, lagen de neoliberale plannen klaar.

Neoliberalen hebben niet zelf markten, staten en banken uitgevonden. Eerder boden ze een nieuwe inrichting van die reeds bestaande instituten en een frontale aanval op de bestaande democratie

Het aandeel van het neoliberalisme mag echter ook niet overdreven worden. Neoliberalen hebben niet zelf markten, staten en banken uitgevonden. Eerder boden ze een nieuwe inrichting van die reeds bestaande instituten en een frontale aanval op de bestaande democratie. Meer dan een economisch systeem boden ze een verregaande herziening van het concept ‘democratie’, dat nu vooral als consument op een open markt beleden moest worden. ‘Marktdemocratie’ verving de oude partijdemocratie.

Maar ideeën zijn nimmer de motor van de historische verandering. Ze bieden eerder richtingen voor de mensen aan het stuur, en bieden een reiskaart. Voor het deel van de samenleving dat in de jaren 70 bezorgd was om dalende winstvoeten, woekerende inflatie en stijgende staatsschuld, kwam dergelijke wegenkaart natuurlijk als een godsgeschenk. In de jaren 80 werd niet alleen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de ruggengraat van de arbeidersklasse gebroken.

Ook in Nederland dwongen de Wassenaar Akkoorden en de latere loonrepressie de verzwakte Nederlandse vakbondsbeweging in het defensief. De factor arbeid zou nu zeker op de achterbank zetelen, en stevig aan de reiskosten bijdragen – de routekaart boden de neoliberalen graag.

Het einde van het neoliberalisme is nog niet het einde van de markt of het begin van een nieuwe geschiedenis

Toch was het eindpunt van die neoliberale wegenkaart nooit helemaal duidelijk. De jaren 90 hielpen vele Nederlanders natuurlijk aan een hypotheek terwijl hun lonen stagneerden. Financiële toelages zorgden voor een soepele overgang van sociaal woonbeleid naar het zogenaamde ‘woningmarktbeleid’. Goedkoop krediet bekostigde tevens de stijgende studiepremies en woonkosten. In plaats van vaste werknemers werd Nederland het arbeidsmarktwonder van de jaren 90, met een groeiende groep zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) die van een permanent contract enkel konden dromen.

Maar de contradicties van het neoliberalisme bouwden daarmee alleen maar verder op de bestaande contradictie tussen arbeid en kapitaal – de nieuwe renteniers hadden ook geen lonen om op terug te vallen, en moesten wel aan het speculeren slaan.

Marktdraai

Engelen geeft ook aan dat het neoliberalisme amper alleen staat in zijn rendementsdenken. Veel van de meest enthousiaste ‘vermarkters’ bezitten helemaal geen officiële lidkaart van de neoliberale club.

De economen die jaren het Nederlandse beleid bepaalden, lazen tijdens hun bachelors vooral neoklassieke theorie en bezigden mathematische formules. Die theorie mag er dan abstract uitzien, maar verbergt wel enkele sterke politiek aannames: het belang van consumenten voor de prijsbepaling, de onmisbare rol die markten spelen in het vormgeven van menselijke noden, en het idee dat er een equilibrium ontstaat eens de markt vrij spel wordt gegund.

De gevolgen op vlak van beleid van die denkbeelden zijn net zo ‘marktconform’ als de zure kookrecepten van neoliberalen. Ook op links ontstonden er in de laatste dertig jaar allerlei tendensen die vrijheid eerder binnen de markt dan buiten de markt zochten: het basisinkomen, lifestyle-sturing, ‘consuminderen’ en ethisch shoppen.

Meer dan een neoliberale coup lijken allerlei disciplines en bewegingen de laatste dertig jaar dus een gevoelige ‘marktdraai’ te hebben ondervonden.

De markt werd daar niet enkel als motor van economische welvaart voorgesteld, maar eerder als een onontkoombaar antropologisch model. Elke menselijke activiteit, van politiek over seks tot vriendschap, werd nu aan de marktprincipes onderworpen. Het neoclassicisme in de economie en het neoliberalisme in de politiek bieden slechts twee extreme manifestaties van die neiging. En zelfs zonder neoclassicisten en neoliberalen zou het marktdenken nog altijd mooie tijden tegemoetgaan.

Engelens ‘neoliberalisme’ blijkt tenslotte dus niet zo noodlottig neoliberaal. Maar uit welke nachtmerrie probeert Engelen ons dan te laten ontwaken? En waarom juist nu? Op het einde van Jorge Luis Borges’ kortverhaal De ronde ruïnes komt de hoofdpersoon erachter dat hij alleen maar in de droom leefde van een andere hoofdpersoon, die het hele narratief lang in zijn eigen slaap verzonken lag. “Met opluchting, met vernedering, met ontzetting begreep hij dat ook hij een illusie was, dat iemand anders hem droomde.”

Eenzelfde illusie dreigt vandaag bij neoliberalismekritiek: het einde van het neoliberalisme is nog niet het einde van de markt of het begin van een nieuwe geschiedenis. Wat Engelen wel biedt is een waarschuwing voor de grootste slaapwandelaars: het land Nederland dat al hoofddoekjes-debatterend de politiek-economische afgrond inwandelt.