Journalistiek niet gebaat bij ‘overwinning’ van uitgevers op Google

In het kort

Is de deal tussen Google en News Corp van Rupert Murdoch de voorbode van soortgelijke deals tussen Big Tech en Big Media? Journalistenverenigingen in België en de EU waarschuwen dat bij deals tussen Big Tech en Big Media beroepsjournalisten niet uit de boot mogen vallen. De machtsstrijd tussen Big Tech, Big Media en overheden wereldwijd kwam in Australië recentelijk tot een kookpunt. Wie trekt aan het langste eind?