‘Overheid zet onvoldoende in op Coronalert-app’

In het kort

In september werd Coronalert gelanceerd, een app die je een melding geeft als je risico loop op een besmetting. De app moest contacttracing makkelijker en sneller maken. Daar kwam tot nu toe weinig van in. Technische problemen, onvoldoende downloads en incorrect gebruik staan in de weg. “De grootste tekortkoming die er nu is, is dat er heel weinig politieke steun is”, zegt Bart Preneel, professor cryptografische algoritmen.