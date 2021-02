Les Misérables: de straat is van ons

In het kort

Les Misérables is een banlieue-film die wat aanvoelt als een documentaire, maar er geen is. Hoewel hij zich baseert op waargebeurde feiten, hanteert regisseur Ladj Ly een Hollywoodachtige overdrijving. Wel bevat de film herkenbare elementen uit het dagelijkse leven van jongeren in achtergestelde wijken van de grootstad.