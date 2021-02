De grondhonger van aardappelgigant Clarebout

In het kort

De afgelopen jaren kochten vennootschappen rond de West-Vlaamse aardappelverwerker Clarebout honderden hectaren landbouwgrond in de Westhoek en in de buurt van Bergen (Henegouwen). Deze concentratie van grondeigendom baart zorgen, want de grondhonger dreigt de al hoge grondprijzen verder op te drijven.

Dat Clarebout gronden aankoopt, is al langer bekend in landbouwmiddens en de milieubeweging. Apache brengt voor het eerst de omvang gedetailleerd in kaart. Het patrimonium oogt in elk geval indrukwekkend.