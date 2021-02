De agro-industrie achter je pakje friet

In het kort

In ons land wordt sinds 2016 jaarlijks de mythische kaap van 100.000 ha aangekondigd, al liep het areaal vorig jaar lichtjes terug tot bijna 98.000 ha. Dat is nog steeds een vertienvoudiging op dertig jaar tijd. Ons land is wat dat betreft een buitenbeentje. Behalve in Frankrijk en België, waar steeds meer aardappelen gepoot worden, halveerde de aardappelproductie in de EU het afgelopen decennium.

We gaan op zoek naar betekenis en knelpunten van deze agrocultuur.