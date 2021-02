Betalen voor informatie over verdwenen studente is taboe

In het kort

Woensdag is het 34 jaar geleden dat de 19-jarige Ilse Stockmans verdween tussen Leuven en Aarschot. Een onderzoekscollectief looft op zijn site 5.000 euro uit voor de tip die leidt tot opheldering van de verdwijningszaak. Dat is een primeur voor ons land én flagrant in strijd met de journalistieke deontologie.