Van en voor wie is het coronavaccin?

In het kort

De race naar coronavaccins legt de tekortkomingen bloot van een medisch innovatiesysteem dat wordt gedreven door marktmechanismen en commerciële belangen, in plaats van door open wetenschap en gezondheidsnoden.

Vaccins zijn geen gewone consumptiegoederen die we aan het vraag- en aanbodspel van de markt kunnen overlaten. Nu we dankzij massale overheidsinvesteringen een eerste generatie vaccins hebben, moeten we als internationale gemeenschap alles in het werk stellen om deze vaccins op voldoende schaal op alle continenten te produceren, en ze snel beschikbaar te maken voor diegenen die er het meeste nood aan hebben.