Sociale media jagen personal branding politici aan

In het kort

Dat Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi 50.000 euro kreeg van Open Vld om een persoonlijke campagne te voeren, is uitzonderlijk. Dat ze een dergelijke op de persoon gerichte campagne voert, is dat niet. Dit soort online personal branding is schering en inslag in de politiek, en het mag ook een duit kosten. Vooral partijvoorzitters spenderen serieuze bedragen aan betaalde advertenties op Facebook en Instagram.