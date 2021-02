Cinema Apache #12 • Les Misérables

Les Misérables is de eerste speelfilm van documentairemaker Ladj Ly. Hij groeide zelf op in de Bosquets, een arme wijk in Montfermeil nabij Parijs, waar Les Misérables zich afspeelt.

De film combineert een documentaire stijl met actie en brengt de problemen in de wijk (botsende bevolkingsgroepen, armoede, racisme, (politie)geweld, druggebruik en corruptie) samen tot een explosieve cocktail.

Les Misérables is voor leden van Apache hier gratis beschikbaar van vrijdag 19 februari tot en met vrijdag 5 maart.