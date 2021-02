Politiek-financiële schandalen beroeren Franstalig België

In het kort

In Franstalig België davert de politieke wereld op haar grondvesten. Vorige week was er een huiszoeking in het Waals Parlement, er waren nieuwe schokkende onthullingen over ex-PS topman Stéphane Moreau en als klap op de vuurpijl zou Jean-Claude Fontinoy, de eeuwige rechterhand van EU-commissaris Didier Reynders, 50.000 euro smeergeld hebben aanvaard. Aan Vlaamse kant wekte de politieke aardbeving in het zuiden van het land weinig beroering. Toch kunnen zowel de politieke als de juridische naschokken snel de taalgrens oversteken.