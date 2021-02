Stabiliteit moet ons richting Grote Versoepeling leiden

In het kort

Een vaccinatiecampagne onder stoom en een ontluikende lente moeten straks de Grote Versoepeling mogelijk maken. De kaarten liggen niet slecht. Zeker niet voor België.

Niemand die er een datum op durft te plakken, maar er komt een dag, hopelijk eerder vroeg dan laat, dat we de maatregelen zullen kunnen afbouwen en opnieuw aanknopen bij het leven zoals het een jaar geleden was. De kortste weg daarnaartoe bevat een verraderlijke haarspeldbocht: enkel door nu geduldig te wachten tot de cijfers voldoende zijn gezakt, zullen we daarna de teugels sneller kunnen vieren, met minder risico op een backlash.

Net daarom is de uitgangspositie voor België verre van slecht. Slagen we er de komende weken in om de epidemie onder controle te houden, dan is de sprong richting vrijheid kleiner dan in andere landen die nu volop kreunen onder een derde golf.