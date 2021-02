Combinatie leerlingenbegeleiding en coronapreventie weegt op CLB’s

In het kort

De normale werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) lijdt onder de zware opdracht om de contactopsporing en de teststrategie in de scholen vorm te geven, ondanks de extra financiële middelen. Leerlingen die begeleiding nodig hebben, blijven soms in de kou staan. De inspanningen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, speelt ook het personeel parten. Vooral CLB’s met een kleinschaligere werking kreunen onder de werkdruk.