De mutatie van het fascisme (Deel I)

In het kort

Hoe moreel verwerpelijk het fascisme ook is, het is geen accident de parcours. Een te felle vereenzelviging van het fascisme met Het Kwaad houdt risico’s in. Het dreigt het fascisme te reduceren tot een duivels fenomeen dat eigen is aan een tijdvak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alsof het fascisme plots uit het niets is verschenen en even snel na haar militaire nederlaag in 1945 is verdwenen.

Het fascisme is geen Fremdkörper in de geschiedenis. Het maakt sinds de twintigste eeuw integraal deel uit van de geschiedenis, heeft diepe wortels in het politieke denken van de negentiende eeuw en kent zichtbare elementen in de eenentwintigste-eeuwse politieke cultuur.

Het fascisme is een veelkoppig monster. Het past zich aan en verandert naargelang de tijd en de cultuur. De geschiedenis herhaalt zich heel zelden op dezelfde manier. Het monster muteert.