Buitenaards leven, het ‘nieuwe’ extreemrechts en het belang van burgerinitiatieven

Hoe burgerinitiatieven voor een transitie in het klimaatbeleid kunnen zorgen, wat de gevaren van de berichtenapp Signal zijn en het Rassemlement National zich herpositioneerde. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn via de links gratis te lezen, tenzij aangegeven met *.

Hoe moeten we de klimaatproblematiek aanpakken? De Correspondent sprak erover met transitiewetenschapper Derk Loorbach. Volgens hem moeten we voorbij het bestaande en vanuit het mogelijke kijken. Hij haalt de groei van duurzame burgerinitiatieven aan. Die kregen door de coronacrisis meer aanhang. Burgers zijn meer gemotiveerd om naar alternatieven te kijken, wat volgens Loorbach kenmerkend is voor een crisis. Waar de overheid en de markt tekortschiet in klimaatbeleid, nemen burgers het heft in eigen handen.

Die burgerinitiatieven hebben meer invloed dan we denken. Het begint altijd met pioniers die gaandeweg meer volgers krijgen. Ze gaan zich verenigen en kunnen uiteindelijk ook een invloed hebben op het beleid. Een volgende stap volgens Loorbach is ondersteuning door de overheid.

Platformer schreef over het gebrek aan beleid bij Signal. Door de wijzigingen in het privacybeleid van Whatsapp, zochten veel gebruikers alternatieven. Het populairste alternatief is Signal, een gecodeerde berichten-app gefinancierd door een non-profitorganisatie. Signal heeft geen commercieel doel en wil de privacy bevorderen, maar daar schuilt ook een gevaar in. Door het succes van de app worden steeds nieuwe functies voor ontwikkeld, waaronder groeplinks. Daarmee kan een gebruiker een link maken die iedereen met die link toegang geeft tot een groepschat. Daar kunnen tot duizend mensen aan deelnemen.

Wat als gewelddadige groeperingen via die groepschat acties plannen?

Marine Le Pen staat tien jaar aan het hoofd van de extreemrechtse partij Rassemblement National in Frankrijk. De term ‘demonisering’ domineerde de Franse berichtgeving erover. Dat is waar Le Pen sinds ze aan het hoofd van de partij kwam in 2011 de nadruk op legt. Maar werd de partij werkelijk gedemoniseerd? Of gaan de media nu mee in het politieke discours van de partij? Is de partij werkelijk vernieuwd of is het slechts een verandering in het woordgebruik?

Mediapart schreef er een analyse over.

Joe Biden was duidelijk op zijn inauguratiespeech: we moeten de waarheid verdedigen en leugens bestrijden. Maar hoe pak je de ‘nationale zoektocht naar waarheid’ aan? Historicus en journalist Thomas Frank vraagt zich in Le Monde Diplomatique af of politieke tegenstanders censureren de beste strategie is. Hoe liberaal is de keuze om via de grote Silicon Valley-bedrijven Donald Trump de mond te snoeren?

“Speech restrictions are like poison gas. It seems like it’s a great weapon to have when you’ve got the poison gas in your hands and a target in sight, but the wind has a way of shifting — especially politically — and suddenly that poison gas is being blown back on you”, schrijft Frank.

Hoe groot is de kans dat er buitenaards leven is? Volgens The New Yorker is die heel groot. Volgens NASA-astrofysicus Jeffrey Newmark is de vraag niet zozeer of er buitenaards leven is, maar wel wanneer we het zullen vinden. Veel astrofysici volgen hem daarin. Ze voorspellen dat we in de komende twee decennia bewijs voor buitenaards leven zullen vinden.

Maar hoe zal het leven op andere planeten eruitzien? En wat als die buitenaardse wezens intelligenter zijn dan ons?