Storm aan faillissementen op komst door einde moratorium

In het kort

Over twee dagen valt het doek over het moratorium op faillissementen. Die steunmaatregel van de federale overheid heeft bedrijven maandenlang beschermd. Het aantal falingen lag de voorbije tien jaar nooit zo laag als in 2020 en dat in volle coronacrisis. Na 31 januari wacht een storm aan faillissementen. Die kunnen volgens handelsinformatiekantoor Graydon oplopen tot 50.000, verspreid over drie jaar.

De bescherming is de voorbije weken ondergesneeuwd geraakt door nieuwe nijpende problemen en urgente maatregelen die de voortdurende coronacrisis met zich meebrengt. Nochtans is de socio-economische inzet bijzonder groot. In aanloop naar 31 januari trokken de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka) deze week finaal aan de alarmbel.